Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГ

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Цена договора и требования к обеспечению

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Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Компенсатор резиновый DN 300 мм, PN 1,6 МПа, L-210 мм, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 ст.09Г2С, крепежом и прокладками" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Компенсатор резиновый DN 200 мм, PN 1,6 МПа, L-175 мм, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 09Г2С, крепежом и прокладками" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Огнепреградитель ОПКД-150-Д1/К-УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Отвод ОГ 90°-114(20К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Отвод ОГ 90°-57(14К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Отвод ОКШ 45°-114(20К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Отвод ОКШ 45°-57(14К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Отвод ОКШ 90-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 12

"Позиция 9" "Отвод ОКШ 45-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN10,0 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Отвод ОКШ 90-159(8К48)-10,0-0,6-1,5DN-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Отвод ОКШ 90-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 21

"Позиция 13" "Отвод ОКШ 45-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Отвод ОКШ 90-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 7

"Позиция 15" "Отвод П 90-159х5-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 9

"Позиция 16" "Отвод П 90-108х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Отвод П 90-89х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Тройник ТШ 530(28Х70)х114(10К48)-25,0-0,6-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Тройник ТШ 57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Тройник ТШ 32х8-50,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Тройник ТШ 114(14К48)-25,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Тройник ТШ 159(8К48)х108(6К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Тройник ТШ 159(5К48)х89(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Переход П К-108х6-57х4-09Г2С (PN10МПа) ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Днище ДШ 530(28Х70)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Днище ДШ 114(14К48)-22,3-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Днище ДШ 57(7К48)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Оголовок продувочной свечи DN150 сталь 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Штуцер DN25 PN25 Сталь 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Штуцер DN25 PN10 Сталь 09Г2С" Кол-во: 8

"Позиция 33" "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Кольцо переходное 60х6-57х6 PN 25,0 МПа 09Г2С ТУ 1468-027-0483-4179-2015" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Фланец 2” #1500 RTJ R24 исп. WN, Сталь 09Г2С в комплекте поставки: шпилька М24х160 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A в количестве 8 шт.; прокладка DN50 #1500 RTJ R24 овального типа, сталь 08Х18Н10Т в количестве 1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 36" "Прокладка СНП 1В-1 92х73х53 х2,5 для фланцев по ASME В16.5" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Огнепреградитель ОПКД-150-Д1/К-УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Отвод ОГ 90°-114(20К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 39" "Отвод ОГ 90°-57(14К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Отвод ОКШ 45°-114(20К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Отвод ОКШ 45°-57(14К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Отвод ОКШ 90-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Отвод ОКШ 45-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN10,0 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Отвод ОКШ 90-159(8К48)-10,0-0,6-1,5DN-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 4

"Позиция 46" "Отвод ОКШ 90-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 17

"Позиция 47" "Отвод ОКШ 45-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 48" "Отвод ОКШ 90-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 8

"Позиция 49" "Отвод ОКШ 45-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Отвод П 90-159х5-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 8

"Позиция 51" "Отвод П 90-108х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 5

"Позиция 52" "Отвод П 90-89х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 5

"Позиция 53" "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 10

"Позиция 54" "Тройник ТШ 426(29К54) х114(14К48) -25,0-0,6-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Тройник ТШ 57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Тройник ТШ 32х8-50,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 57" "Тройник ТШ 114(14К48)-25,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Тройник ТШ 159(8К48)х108(6К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Тройник ТШ 159(5К48)х89(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Переход П К-108х6-57х4-09Г2С (PN10МПа) ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Днище ДШ 426(29К54)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Днище ДШ 114(14К48)-22,3-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Днище ДШ 57(7К48)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Оголовок продувочной свечи DN150 сталь 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Штуцер DN25 PN25 Сталь 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Штуцер DN25 PN10 Сталь 09Г2С" Кол-во: 8

"Позиция 68" "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Кольцо переходное 60х6-57х6 PN 25,0 МПа 09Г2С ТУ 1468-027-0483-4179-2015" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Фланец 2” #1500 RTJ R24 исп. WN, Сталь 09Г2С в комплекте поставки: шпилька М24х160 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A в количестве 8 шт.; прокладка DN50 #1500 RTJ R24 овального типа, сталь 08Х18Н10Т в количестве 1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 71" "Прокладка СНП 1В-1 92х73х53 х2,5 для фланцев по ASME В16.5" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Огнепреградитель ОПКД-150-Д1/К-УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Отвод ОГ 90°-114(20К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 74" "Отвод ОГ 90°-57(14К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Отвод ОКШ 45°-114(20К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Отвод ОКШ 45°-57(14К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Отвод ОКШ 90-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 9

"Позиция 78" "Отвод ОКШ 45-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 7

"Позиция 79" "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN10,0 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Отвод ОКШ 90-159(8К48)-10,0-0,6-1,5DN-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 3

"Позиция 81" "Отвод ОКШ 90-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 14

"Позиция 82" "Отвод ОКШ 45-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Отвод ОКШ 90-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 6

"Позиция 84" "Отвод ОКШ 45-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 4

"Позиция 85" "Отвод П 90-159х5-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 5

"Позиция 86" "Отвод П 90-108х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Отвод П 90-89х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 7

"Позиция 88" "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001" Кол-во: 10

"Позиция 89" "Тройник ТШ 426(29К54) х114(14К48) -25,0-0,6-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Тройник ТШ 114(20К52)х57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Тройник ТШ 57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 92" "Тройник ТШ 32х8-50,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)" Кол-во: 3

"Позиция 93" "Тройник ТШ 114(14К48)-25,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Тройник ТШ 159(8К48)х108(6К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Тройник ТШ 108(4К48)х57(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Тройник ТШ 159(5К48)х89(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Переход П К-108х6-57х4-09Г2С (PN10МПа) ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Переход ПШК 273(12К48)х159(8К48)-10,0-0,6-УХЛ-60˚ ТУ 1400-001-62226329-2012" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Днище ДШ 426(29К54)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Днище ДШ 114(14К48)-22,3-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Днище ДШ 57(7К48)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Штуцер DN25 PN25 Сталь 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Штуцер DN25 PN10 Сталь 09Г2С" Кол-во: 8

"Позиция 105" "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Кольцо переходное 60х6-57х6 PN 25,0 МПа 09Г2С ТУ 1468-027-0483-4179-2015" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Фланец 2” #1500 RTJ R24 исп. WN, Сталь 09Г2С в комплекте поставки: шпилька М24х160 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A в количестве 8 шт.; прокладка DN50 #1500 RTJ R24 овального типа, сталь 08Х18Н10Т в количестве 1 шт." Кол-во: 1