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    Главная / Торги / Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГ

    Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Требования_к_поставке.rar

    __Договор_2019.rar

    2100-G-000-ME-DTL-17204-01-D_02C.pdf

    Формат_ТКП_СДТ_для_юрских_скважин_ЕГ0000157.xlsx

    2100-G-000-ME-DTL-17206-01-D_01C.pdf

    2100-G-000-ME-DTL-17207-01-D_01C.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2020 10:00 GMT +307.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020303Дата и время вскрытия заявок Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2020 18:0002.10.2020 18:0002.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020303Подведение итогов не позднее Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.10.202002.10.2020 18:0002.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020303Подведение итогов не позднее Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка соединительных деталей для Юрских скважин Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компенсатор резиновый DN 300 мм, PN 1,6 МПа, L-210 мм, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 ст.09Г2С, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Компенсатор резиновый DN 200 мм, PN 1,6 МПа, L-175 мм, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 09Г2С, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Огнепреградитель ОПКД-150-Д1/К-УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Отвод ОГ 90°-114(20К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Отвод ОГ 90°-57(14К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Отвод ОКШ 45°-114(20К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Отвод ОКШ 45°-57(14К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Отвод ОКШ 90-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Отвод ОКШ 45-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN10,0 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Отвод ОКШ 90-159(8К48)-10,0-0,6-1,5DN-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Отвод ОКШ 90-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 13"

    "Отвод ОКШ 45-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Отвод ОКШ 90-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Отвод П 90-159х5-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Отвод П 90-108х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Отвод П 90-89х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Тройник ТШ 530(28Х70)х114(10К48)-25,0-0,6-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Тройник ТШ 57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Тройник ТШ 32х8-50,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Тройник ТШ 114(14К48)-25,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Тройник ТШ 159(8К48)х108(6К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Тройник ТШ 159(5К48)х89(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Переход П К-108х6-57х4-09Г2С (PN10МПа) ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Днище ДШ 530(28Х70)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Днище ДШ 114(14К48)-22,3-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Днище ДШ 57(7К48)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Оголовок продувочной свечи DN150 сталь 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Штуцер DN25 PN25 Сталь 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Штуцер DN25 PN10 Сталь 09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кольцо переходное 60х6-57х6 PN 25,0 МПа 09Г2С ТУ 1468-027-0483-4179-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Фланец 2” #1500 RTJ R24 исп. WN, Сталь 09Г2С в комплекте поставки: шпилька М24х160 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A в количестве 8 шт.; прокладка DN50 #1500 RTJ R24 овального типа, сталь 08Х18Н10Т в количестве 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Прокладка СНП 1В-1 92х73х53 х2,5 для фланцев по ASME В16.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Огнепреградитель ОПКД-150-Д1/К-УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Отвод ОГ 90°-114(20К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Отвод ОГ 90°-57(14К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Отвод ОКШ 45°-114(20К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Отвод ОКШ 45°-57(14К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Отвод ОКШ 90-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Отвод ОКШ 45-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN10,0 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Отвод ОКШ 90-159(8К48)-10,0-0,6-1,5DN-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Отвод ОКШ 90-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 47"

    "Отвод ОКШ 45-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Отвод ОКШ 90-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Отвод ОКШ 45-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Отвод П 90-159х5-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Отвод П 90-108х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Отвод П 90-89х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Тройник ТШ 426(29К54) х114(14К48) -25,0-0,6-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Тройник ТШ 57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Тройник ТШ 32х8-50,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Тройник ТШ 114(14К48)-25,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Тройник ТШ 159(8К48)х108(6К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Тройник ТШ 159(5К48)х89(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Переход П К-108х6-57х4-09Г2С (PN10МПа) ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Днище ДШ 426(29К54)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Днище ДШ 114(14К48)-22,3-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Днище ДШ 57(7К48)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Оголовок продувочной свечи DN150 сталь 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Штуцер DN25 PN25 Сталь 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Штуцер DN25 PN10 Сталь 09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Кольцо переходное 60х6-57х6 PN 25,0 МПа 09Г2С ТУ 1468-027-0483-4179-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Фланец 2” #1500 RTJ R24 исп. WN, Сталь 09Г2С в комплекте поставки: шпилька М24х160 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A в количестве 8 шт.; прокладка DN50 #1500 RTJ R24 овального типа, сталь 08Х18Н10Т в количестве 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Прокладка СНП 1В-1 92х73х53 х2,5 для фланцев по ASME В16.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Огнепреградитель ОПКД-150-Д1/К-УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Отвод ОГ 90°-114(20К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Отвод ОГ 90°-57(14К52)-50,0-0,6-5DN-950/950-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Отвод ОКШ 45°-114(20К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Отвод ОКШ 45°-57(14К52)-50,0-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ-60° ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Отвод ОКШ 90-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "Отвод ОКШ 45-114(14К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN10,0 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Отвод ОКШ 90-159(8К48)-10,0-0,6-1,5DN-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Отвод ОКШ 90-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 82"

    "Отвод ОКШ 45-32х8-50,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ -60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Отвод ОКШ 90-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Отвод ОКШ 45-57(7К48)-25,0-0,6-1,5DN-УХЛ -60ºС ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Отвод П 90-159х5-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Отвод П 90-108х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Отвод П 90-89х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С (PN1,6 МПа) ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Тройник ТШ 426(29К54) х114(14К48) -25,0-0,6-УХЛ-60˚ ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Тройник ТШ 114(20К52)х57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Тройник ТШ 57(14К52)-50,0-0,6-13ХФА-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Тройник ТШ 32х8-50,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 (Учесть прибавку на коррозию не менее 3мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Тройник ТШ 114(14К48)-25,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Тройник ТШ 159(8К48)х108(6К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Тройник ТШ 108(4К48)х57(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Тройник ТШ 159(5К48)х89(4К48)-1,6-0,6-УХЛ-60ºС ТУ 1400-001-62226329-2012 ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Переход П К-108х6-57х4-09Г2С (PN10МПа) ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Переход ПШК 273(12К48)х159(8К48)-10,0-0,6-УХЛ-60˚ ТУ 1400-001-62226329-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Днище ДШ 426(29К54)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Днище ДШ 114(14К48)-22,3-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Днище ДШ 57(7К48)-25,0-0,6-УХЛ-60° ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Штуцер DN25 PN25 Сталь 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Штуцер DN25 PN10 Сталь 09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Тройник Т 57(7К48)-25,0(31,25)-В-ХЛ-60ºС ТУ 1469-019-04834179-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Кольцо переходное 60х6-57х6 PN 25,0 МПа 09Г2С ТУ 1468-027-0483-4179-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Фланец 2” #1500 RTJ R24 исп. WN, Сталь 09Г2С в комплекте поставки: шпилька М24х160 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A в количестве 8 шт.; прокладка DN50 #1500 RTJ R24 овального типа, сталь 08Х18Н10Т в количестве 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Прокладка СНП 1В-1 92х73х53 х2,5 для фланцев по ASME В16.5"

    Кол-во: 1

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