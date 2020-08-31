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    Главная / Торги / Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».

    Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397054Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009397054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_ЗП_167_V9.docx

    Реестр_изменений_30.12.2020.docx

    Локально-сметный расчет 12.08.2020.xlsx

    Реестр изменений 30.09.2020

    Реестр_изменений_13.11.2020.docx

    Реестр_изменений_27.10.2020.docx

    Реестр_изменений_24.08.2020.docx

    Реестр_изменений_04.12.2020.docx

    Реестр_изменений_11.12.2020.docx

    Реестр_изменений_21.12.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    valjanikovana@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Вальяникова Н.А. Не

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 15:00 GMT +331.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397054Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2020 22:0031.08.2020 22:0031.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397054Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 23:0031.12.2020 23:0031.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397054Подведение итогов не позднее Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 23:0031.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397054Подведение итогов не позднее Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи».

    Начальная цена

    110 363 744,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    81.30.1

    Услуги по планировке ландшафта

    Классификатор ОКВЭД2

    81.30

    Деятельность по благоустройству ландшафта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи»."

    Кол-во:

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