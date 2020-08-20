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Номер извещения
32009396973
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 24-89-97
Факс
+7 8442 24-88-50
Адрес электронной почты
gribkov_vv@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грибков Виталий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по прокладке газопровода методом горизонтально-направленного бурения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по прокладке газопровода методом горизонтально-направленного бурения
Начальная цена
3 804 027,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
Адрес местонахождения
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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