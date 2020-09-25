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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 135.9 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 23. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 23.
Номер извещения
ГП020300
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом с земельным участком), 135,9 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 23.
Начальная цена
1120000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
12-08-2020 10:02 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2020 18:00
Дата и время проведения
29.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 983-18-81
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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