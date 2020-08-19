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    Главная / Торги / Закупка утеплителя Rockwool

    Закупка утеплителя Rockwool

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:3019.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020299Дата и время окончания срока приема заявок закупка утеплителя RockwoolМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-354

    Наименование закупки

    Закупка утеплителя Rockwool

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    191224_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред..doc

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Форма_КП.xlsx

    ТЗ_(МТР).docx

    ГП020299_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка утеплителя Rockwool

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 10:30 GMT +319.08.2020 10:3019.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020299Дата и время окончания срока приема заявок закупка утеплителя RockwoolМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020299Подведение итогов не позднее закупка утеплителя RockwoolМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020299Подведение итогов не позднее закупка утеплителя RockwoolМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка утеплителя Rockwool

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/779466/name/5fb3f66a0ef0c4.13438207

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утеплитель Rockwool Фасад 100 мм"

    Кол-во: 72.57

    "Позиция 2"

    "Утеплитель Rockwool Венти Баттс 120мм"

    Кол-во: 10.55

    "Позиция 3"

    "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты Ц-1000.57.20"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 4"

    "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты Ц-1000.89.40"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 5"

    "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты 1000.57.20"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 6"

    "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты 1000.89.20"

    Кол-во: 0.134

    "Позиция 7"

    "Панель ROCKWOOL толщ.10мм плотность не менее 110 кг/м3"

    Кол-во: 3.4978

    "Позиция 8"

    "Цилиндр навивной ROCKWOOL 100. Толщина 40мм. Плотность 114кг/м3.Группа горючести НГ. Теплопроводность 0,040Вт/м*К. Водостойкость (Рн) 3,0. Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении кг/м2 не более 1,0 кг/м2. Для трубы Ду50"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 9"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100. Толщина 40мм. Плотность 114 кг/м3. Группа горючести НГ. Теплопроводность 0,040Вт/м*K. Водостойкость (рН) 3,0. Водопоглащение при кратковременном и часстичном погружении кг/м2 не более 1,0 кг/м2 для трубы Ф57"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная ПЖ-180(Г1)-1000.600.50 плотность 180 кг/м3, теплопроводность 0,046 Вт/(МК)(в условиях А) типа ROCKWOOL "РУФ Баттс В""

    Кол-во: 24.4

    "Позиция 11"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная ПЖ-120(НГ)-1000.600.210 плотность 110-125 кг/м3, теплопроводность 0,045 Вт/(МК)(в условиях А) типа ROCKWOOL "РУФ Баттс Н""

    Кол-во: 102.48

    "Позиция 12"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100. Толщина: 40мм. Плотность: 114кг/м3. Группа горючести: НГ. Теплопроводность: 0,040Вт/м*K. Водостойкость (pH): 3,0. Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более: 1,0кг/м2. Для трубы Ø57х3,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100. Толщина: 40мм. Плотность: 114кг/м3. Группа горючести: НГ. Теплопроводность: 0,040Вт/м*K. Водостойкость (pH): 3,0. Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более: 1,0кг/м2. Для трубы ø89х4."

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Мембрана-ПВХ по типу “ROCKmembrane ОПТИМА” – 1,5 мм"

    Кол-во: 1347

    "Позиция 15"

    "Пароизоляция "ROCKbarrier" - 0.15 мм"

    Кол-во: 1180

    "Позиция 16"

    "Теплоизоляционные плиты ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) - t=180 мм"

    Кол-во: 241.02

    "Позиция 17"

    "Утеплитель "ROCKWOOL FACADE BATTS" - t=150 мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 18"

    "Плита ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) t=100 мм"

    Кол-во: 23.4

    "Позиция 19"

    "Клей для тепоизоляции ROCKglue"

    Кол-во: 1404

    "Позиция 20"

    "Плита ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) плотность 38-47 кг/м3, теплопроводность 0,031 W|(m*k) t=180 мм"

    Кол-во: 23.65

    "Позиция 21"

    "Плита минераловатная Rockwool ВЕНТИ БАТТС (НГ) t=150 мм на базальтовой основе 0,042 Вт/м*C, 100 кг/м3"

    Кол-во: 123.4

    "Позиция 22"

    "Плита минераловатная Rockwool ВЕНТИ БАТТС t=100 мм"

    Кол-во: 1.945

    "Позиция 23"

    "Система уклона кровли Rockwool плиты минераловатные НГ РУФ БАТТС 0,043 Вт/м*С 20-200 мм плотность не менее 100 кг/м3, прочность при 10% деформации не менее 40 кПа по черт. 0055-4.1.1.20.722-AR л.1,3,6"

    Кол-во: 354.33

    "Позиция 24"

    "Плита минераловатная Rockwool НГ РУФ БАТТС 0,043 Вт/м*С 20-200 мм плотность не менее 100 кг/м3, прочность при 10% деформации не менее 40 кПа t=200 мм"

    Кол-во: 70.866

    "Позиция 25"

    "Плита теплоизоляционная "ROCKWOOL FACADE BATTS" теплопроводность λБ = 0,041 Вт/(м·К) - 150 мм"

    Кол-во: 372.45

    "Позиция 26"

    "Цокольный профиль 180 мм (Rockwool)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Плита теплоизоляционная "ROCKWOOL FACADE BATTS" теплопроводность λБ = 0,041 Вт/(м·К) - 150 мм"

    Кол-во: 7.05

    "Позиция 28"

    "Плита теплоизоляционная ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) плотность 38-47 кг/м3, теплопроводность 0,031 W|(m*k) - 180 мм"

    Кол-во: 51.8

    "Позиция 29"

    "Утеплитель ROCKWOOL Conlit SL 150 с плотностью 165/кг/м3 t=10мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 30"

    "Утеплитель "ROCKWOOL FASADE BATTS" t=80 мм"

    Кол-во: 8.163

    "Позиция 31"

    "Утеплитель ROCKWOOL ПЛАСТЕР БАТТС - 80 мм, плотность 90 кг/м3, теплопроводность 0,038 В/(м*С)"

    Кол-во: 1.065

    "Позиция 32"

    "Утеплитель из негорючих минераловатных плит Rockwool ФАСАД БАТТС -100мм"

    Кол-во: 3.1

    "Позиция 33"

    "Утеплитель Rockwool Фасад 60 мм"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 34"

    "Плита минераловатная Rockwool венти БАТТС t=80 мм"

    Кол-во: 7.272

    "Позиция 35"

    "Утеплитель ROCKWOOL, t=10мм"

    Кол-во: 5.0785

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