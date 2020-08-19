www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка утеплителя Rockwool
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка утеплителя Rockwool
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:30 GMT +319.08.2020 10:3019.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020299Дата и время окончания срока приема заявок закупка утеплителя RockwoolМосква
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020299Подведение итогов не позднее закупка утеплителя RockwoolМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка утеплителя Rockwool
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 72.57
Кол-во: 10.55
Кол-во: 0.016
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.134
Кол-во: 3.4978
Кол-во: 1.5
Кол-во: 9
Кол-во: 24.4
Кол-во: 102.48
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1347
Кол-во: 1180
Кол-во: 241.02
Кол-во: 45
Кол-во: 23.4
Кол-во: 1404
Кол-во: 23.65
Кол-во: 123.4
Кол-во: 1.945
Кол-во: 354.33
Кол-во: 70.866
Кол-во: 372.45
Кол-во: 20
Кол-во: 7.05
Кол-во: 51.8
Кол-во: 0.1
Кол-во: 8.163
Кол-во: 1.065
Кол-во: 3.1
Кол-во: 0.21
Кол-во: 7.272
Кол-во: 5.0785
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.