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Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Утеплитель Rockwool Фасад 100 мм" Кол-во: 72.57

"Позиция 2" "Утеплитель Rockwool Венти Баттс 120мм" Кол-во: 10.55

"Позиция 3" "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты Ц-1000.57.20" Кол-во: 0.016

"Позиция 4" "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты Ц-1000.89.40" Кол-во: 0.015

"Позиция 5" "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты 1000.57.20" Кол-во: 0.06

"Позиция 6" "Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты 1000.89.20" Кол-во: 0.134

"Позиция 7" "Панель ROCKWOOL толщ.10мм плотность не менее 110 кг/м3" Кол-во: 3.4978

"Позиция 8" "Цилиндр навивной ROCKWOOL 100. Толщина 40мм. Плотность 114кг/м3.Группа горючести НГ. Теплопроводность 0,040Вт/м*К. Водостойкость (Рн) 3,0. Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении кг/м2 не более 1,0 кг/м2. Для трубы Ду50" Кол-во: 1.5

"Позиция 9" "Цилиндр навивной Rockwool 100. Толщина 40мм. Плотность 114 кг/м3. Группа горючести НГ. Теплопроводность 0,040Вт/м*K. Водостойкость (рН) 3,0. Водопоглащение при кратковременном и часстичном погружении кг/м2 не более 1,0 кг/м2 для трубы Ф57" Кол-во: 9

"Позиция 10" "Плита минераловатная теплоизоляционная ПЖ-180(Г1)-1000.600.50 плотность 180 кг/м3, теплопроводность 0,046 Вт/(МК)(в условиях А) типа ROCKWOOL "РУФ Баттс В"" Кол-во: 24.4

"Позиция 11" "Плита минераловатная теплоизоляционная ПЖ-120(НГ)-1000.600.210 плотность 110-125 кг/м3, теплопроводность 0,045 Вт/(МК)(в условиях А) типа ROCKWOOL "РУФ Баттс Н"" Кол-во: 102.48

"Позиция 12" "Цилиндр навивной Rockwool 100. Толщина: 40мм. Плотность: 114кг/м3. Группа горючести: НГ. Теплопроводность: 0,040Вт/м*K. Водостойкость (pH): 3,0. Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более: 1,0кг/м2. Для трубы Ø57х3,5" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Цилиндр навивной Rockwool 100. Толщина: 40мм. Плотность: 114кг/м3. Группа горючести: НГ. Теплопроводность: 0,040Вт/м*K. Водостойкость (pH): 3,0. Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более: 1,0кг/м2. Для трубы ø89х4." Кол-во: 3

"Позиция 14" "Мембрана-ПВХ по типу “ROCKmembrane ОПТИМА” – 1,5 мм" Кол-во: 1347

"Позиция 15" "Пароизоляция "ROCKbarrier" - 0.15 мм" Кол-во: 1180

"Позиция 16" "Теплоизоляционные плиты ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) - t=180 мм" Кол-во: 241.02

"Позиция 17" "Утеплитель "ROCKWOOL FACADE BATTS" - t=150 мм" Кол-во: 45

"Позиция 18" "Плита ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) t=100 мм" Кол-во: 23.4

"Позиция 19" "Клей для тепоизоляции ROCKglue" Кол-во: 1404

"Позиция 20" "Плита ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) плотность 38-47 кг/м3, теплопроводность 0,031 W|(m*k) t=180 мм" Кол-во: 23.65

"Позиция 21" "Плита минераловатная Rockwool ВЕНТИ БАТТС (НГ) t=150 мм на базальтовой основе 0,042 Вт/м*C, 100 кг/м3" Кол-во: 123.4

"Позиция 22" "Плита минераловатная Rockwool ВЕНТИ БАТТС t=100 мм" Кол-во: 1.945

"Позиция 23" "Система уклона кровли Rockwool плиты минераловатные НГ РУФ БАТТС 0,043 Вт/м*С 20-200 мм плотность не менее 100 кг/м3, прочность при 10% деформации не менее 40 кПа по черт. 0055-4.1.1.20.722-AR л.1,3,6" Кол-во: 354.33

"Позиция 24" "Плита минераловатная Rockwool НГ РУФ БАТТС 0,043 Вт/м*С 20-200 мм плотность не менее 100 кг/м3, прочность при 10% деформации не менее 40 кПа t=200 мм" Кол-во: 70.866

"Позиция 25" "Плита теплоизоляционная "ROCKWOOL FACADE BATTS" теплопроводность λБ = 0,041 Вт/(м·К) - 150 мм" Кол-во: 372.45

"Позиция 26" "Цокольный профиль 180 мм (Rockwool)" Кол-во: 20

"Позиция 27" "Плита теплоизоляционная "ROCKWOOL FACADE BATTS" теплопроводность λБ = 0,041 Вт/(м·К) - 150 мм" Кол-во: 7.05

"Позиция 28" "Плита теплоизоляционная ROCKWOOL "Венти Баттс" теплопроводность λБ = 0,045 Вт/(м·К) плотность 38-47 кг/м3, теплопроводность 0,031 W|(m*k) - 180 мм" Кол-во: 51.8

"Позиция 29" "Утеплитель ROCKWOOL Conlit SL 150 с плотностью 165/кг/м3 t=10мм" Кол-во: 0.1

"Позиция 30" "Утеплитель "ROCKWOOL FASADE BATTS" t=80 мм" Кол-во: 8.163

"Позиция 31" "Утеплитель ROCKWOOL ПЛАСТЕР БАТТС - 80 мм, плотность 90 кг/м3, теплопроводность 0,038 В/(м*С)" Кол-во: 1.065

"Позиция 32" "Утеплитель из негорючих минераловатных плит Rockwool ФАСАД БАТТС -100мм" Кол-во: 3.1

"Позиция 33" "Утеплитель Rockwool Фасад 60 мм" Кол-во: 0.21

"Позиция 34" "Плита минераловатная Rockwool венти БАТТС t=80 мм" Кол-во: 7.272