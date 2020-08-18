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Номер извещения
ГП020291
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0238-09 "Выбор контрагентов оказывающих услуги предоставления башенных кранов с управлением и обслуживанием" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
i.sadekov@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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0238-09 "Выбор контрагентов оказывающих услуги предоставления башенных кранов с управлением и обслуживанием" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 17:00 GMT +318.08.2020 17:0018.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020291Дата и время окончания срока приема заявок 0238-09 "Выбор контрагентов оказывающих услуги предоставления башенных кранов с управлением и обслуживанием" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 17:0018.08.2020 17:0018.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020291Дата и время вскрытия заявок 0238-09 "Выбор контрагентов оказывающих услуги предоставления башенных кранов с управлением и обслуживанием" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 17:0031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020291Подведение итогов не позднее 0238-09 "Выбор контрагентов оказывающих услуги предоставления башенных кранов с управлением и обслуживанием" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020291Подведение итогов не позднее 0238-09 "Выбор контрагентов оказывающих услуги предоставления башенных кранов с управлением и обслуживанием" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0238-09 "Выбор контрагентов оказывающих услуги предоставления башенных кранов с управлением и обслуживанием" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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