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    Главная / Торги / Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020289Дата и время окончания срока приема заявок закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020289

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_сист.конт..docx

    Тех.задание_7236.doc

    Проект_дог._пост.docx

    Проект_спецификации.docx

    Проект_приемки_товара.docx

    Прил.3_Отгруз..doc

    Тех.задание7140.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-58

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Natalia.Burdina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурдина Наталья Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2020 11:00 GMT +302.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020289Дата и время окончания срока приема заявок закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020289Дата и время вскрытия заявок закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 11:0031.03.2021 11:0031.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020289Подведение итогов не позднее закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 11:0031.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020289Подведение итогов не позднее закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP-Нерюнгри 1.ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ Станция Нерюнгри-Грузовая Д.-Вост. ЖД, код 911605 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 2.КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 20т футовые контейнеры, Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 40 футовые контейнеры : Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 с подачей на подъездной путь ООО ССТ код 6536 Грузополучатель: ООО «Саха Сибирь Транс» ( ООО «ССТ»), код 6536, ОКПО 50213971 678962, Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Геологическая,3 (в графе ждн «особые отметки отправителя» указать: груз для АО ХК «Якутуголь», Тел .8(41147)93718, 93701, 8 914 2462112) 3.ПОЧТОПОСЫЛКИ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 4.ОТПРАВКИ БАГАЖОМ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 5.ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ : Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 6. АВИА Аэропорт Нерюнгри (адрес аэропорта - 678980. Республика Саха (Якутия), п. Чульман) Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 7.Контактные телефоны: (41147) 96203 – приемная (41147) 96690, 96698,96703, 96691 ф - транспортный отделРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 дней после поступления продукции на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость Продукции. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2 Предпочтение отдается поставщикам предложившим постоплату. Срок поставки: 30 дней с момента заключения договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Срок действия Оферты-не менее 2 мес.Обязательное предоставление док-тов, подтверждающих качество з/ч
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20.3

    Производство солнечных батарей для наземного энергообеспечения и их составных частей

    Документация лота

    закуп.док_аккумуляторы_БП.docx

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторы 6СТ-90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор 6СТ-132"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор 6СТ-190"

    Кол-во: 132

    "Позиция 4"

    "Аккумуляторы 6СТ-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор 6СТ-60"

    Кол-во: 22

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор 6СТ-100 АЗ"

    Кол-во: 2

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