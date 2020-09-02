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Номер извещения
ГП020289
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-58
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Natalia.Burdina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бурдина Наталья Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 11:00 GMT +302.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020289Дата и время окончания срока приема заявок закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020289Дата и время вскрытия заявок закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.03.2021 11:0031.03.2021 11:0031.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020289Подведение итогов не позднее закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка аккумуляторных батарей для нужд АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP-Нерюнгри 1.ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ Станция Нерюнгри-Грузовая Д.-Вост. ЖД, код 911605 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 2.КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 20т футовые контейнеры, Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 40 футовые контейнеры : Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 с подачей на подъездной путь ООО ССТ код 6536 Грузополучатель: ООО «Саха Сибирь Транс» ( ООО «ССТ»), код 6536, ОКПО 50213971 678962, Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Геологическая,3 (в графе ждн «особые отметки отправителя» указать: груз для АО ХК «Якутуголь», Тел .8(41147)93718, 93701, 8 914 2462112) 3.ПОЧТОПОСЫЛКИ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 4.ОТПРАВКИ БАГАЖОМ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 5.ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ : Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 6. АВИА Аэропорт Нерюнгри (адрес аэропорта - 678980. Республика Саха (Якутия), п. Чульман) Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 7.Контактные телефоны: (41147) 96203 – приемная (41147) 96690, 96698,96703, 96691 ф - транспортный отделРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
27.20.23.190
27.20.3
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 132
Кол-во: 20
Кол-во: 22
Кол-во: 2
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