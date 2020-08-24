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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020г.

    Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402613Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009402613

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.08.2020 16:19

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_часть_II_(Проект_Договора)_Оценка_внеоборотных_активов_223-ФЗ.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Перечень_объектов_оценки_на_31.12.2019_г.rar

    Конкурсная_документация_часть_I_(общая_часть)_Оценка_внеоборотных_активов_223-ФЗ.docx

    Конкурсная_документация_часть_III_(ТЗ__РНМЦ)_Оценка_внеоборотных_активов_223-ФЗ.pdf

    Протокол_подведения_итогов_(оценка_внеоборот._активов).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Юридический адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Почтовый адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Контактный телефон

    +7 495 627-53-97 доб. 4996

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi@agaa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камышанов Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402613Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "АГА (А)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Адрес местонахождения

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Конкурсная_документация_часть_III_(ТЗ__РНМЦ)_Оценка_внеоборотных_активов_223-ФЗ.pdf

    17.08.2020

    Перечень_объектов_оценки_на_31.12.2019_г.rar

    17.08.2020

    Конкурсная_документация_часть_I_(общая_часть)_Оценка_внеоборотных_активов_223-ФЗ.docx

    17.08.2020

    Конкурсная_документация_часть_II_(Проект_Договора)_Оценка_внеоборотных_активов_223-ФЗ.pdf

    17.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725777/name/5f50ade08a1a88.49413969

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита"

    Кол-во: 1.00000

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