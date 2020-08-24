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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009402613
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 16:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Почтовый адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Контактный телефон
+7 495 627-53-97 доб. 4996
Факс
Адрес электронной почты
torgi@agaa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камышанов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402613Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению оценки справедливой стоимости внеоборотных активов Заказчика по состоянию на 31.12.2020
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "АГА (А)"
Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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