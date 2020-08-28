www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020388
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение специальной оценки условий труда (п. 146 ЗМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.08.2020 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-17-04
Адрес электронной почты
Martynova.NB@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынова Наталья Борисовна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение специальной оценки условий труда
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 14:00 GMT +328.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020388Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценки условий трудаНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Проведение специальной оценки условий труда
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.