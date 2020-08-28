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Номер извещения
32009396729
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта ограждения для КНС для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
12.08.2020 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
3532 доб.370000
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
t.zelenina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленина Татьяна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина,41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта ограждения для КНС для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 12:00 GMT +328.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта ограждения для КНС для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина,41
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396729Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта ограждения для КНС для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина,41
Подведение итогов не позднее
08.09.2020 08:0008.09.2020 08:0008.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396729Подведение итогов не позднее Поставка комплекта ограждения для КНС для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина,41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта ограждения для КНС для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
191 845,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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