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Номер извещения
ГП020283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт насоса высокого давления аксиально-поршневого A11VO260LR/11R-NPD12K24-K фирмы «REXROTH».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 08:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 982 835-82-00
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
khvorenkovao@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хворенков Антон Олегович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Определение технического состояния, окончательную дефектацию и ремонт насоса высокого давления аксиально-поршневого A11VO260LR/11R-NPD12K24-K фирмы «REXROTH» производит подрядчик. Обязательный возврат замененных деталей при ремонте. Проверку технических параметров клапана производит подрядчик на специализированном стенде и прикладывает протокол испытаний.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 11:00 GMT +327.08.2020 11:0027.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020283Дата и время окончания срока приема заявок Определение технического состояния, окончательную дефектацию и ремонт насоса высокого давления аксиально-поршневого A11VO260LR/11R-NPD12K24-K фирмы «REXROTH» производит подрядчик. Обязательный возврат замененных деталей при ремонте. Проверку технических параметров клапана производит подрядчик на специализированном стенде и прикладывает протокол испытаний. Ижевск
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 11:0011.09.2020 11:0011.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020283Подведение итогов не позднее Определение технического состояния, окончательную дефектацию и ремонт насоса высокого давления аксиально-поршневого A11VO260LR/11R-NPD12K24-K фирмы «REXROTH» производит подрядчик. Обязательный возврат замененных деталей при ремонте. Проверку технических параметров клапана производит подрядчик на специализированном стенде и прикладывает протокол испытаний. Ижевск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
11.09.202011.09.2020 11:0011.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020283Подведение итогов не позднее Определение технического состояния, окончательную дефектацию и ремонт насоса высокого давления аксиально-поршневого A11VO260LR/11R-NPD12K24-K фирмы «REXROTH» производит подрядчик. Обязательный возврат замененных деталей при ремонте. Проверку технических параметров клапана производит подрядчик на специализированном стенде и прикладывает протокол испытаний. Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение технического состояния, окончательную дефектацию и ремонт насоса высокого давления аксиально-поршневого A11VO260LR/11R-NPD12K24-K фирмы «REXROTH» производит подрядчик. Обязательный возврат замененных деталей при ремонте. Проверку технических параметров клапана производит подрядчик на специализированном стенде и прикладывает протокол испытаний.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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