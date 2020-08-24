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Номер извещения
ГП020282
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации, способной оказать услуги по организации корпоративных мероприятий, проведению маркетинговых исследований, интернет продвижению,изготовлению полиграфической и сувенирной продукции для нужд ООО "Газпромнефть-Снабжение" в течение 2020-2021 годах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8194
Адрес электронной почты
Bronnikova.AV@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бронникова Алевтина Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации корпоративных мероприятий, проведению маркетинговых исследований, интернет продвижению,
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 15:00 GMT +324.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020282Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации корпоративных мероприятий, проведению маркетинговых исследований, интернет продвижению,Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по организации корпоративных мероприятий, проведению маркетинговых исследований, интернет продвижению,
Официальный сайт, на котором размещена документация
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