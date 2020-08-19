Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ и работ, необходимых для их выполнения по объекту «Многоэтажный жилой дом квартала №128 в граница улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской в Ленинском районе г.Самары. Наружные сети водоснабжения» стройки «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения» ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 г. (СКС-1874)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009396611 Уникальный номер закупки Номер закупки СКС-1874 Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ и работ, необходимых для их выполнения по объекту «Многоэтажный жилой дом квартала №128 в граница улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской в Ленинском районе г.Самары. Наружные сети водоснабжения» стройки «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения» ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 г. (СКС-1874) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Документация процедуры СКС-1874.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 334-76-23 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты zakupki@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Аблякимов Рустем Энверович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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