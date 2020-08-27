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Номер извещения
32009396546
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Листы В95 АТ1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
12.08.2020 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27444
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Роман Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Листы В95 АТ1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 10:00 GMT +327.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396546Дата и время окончания срока приема заявок Листы В95 АТ1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009396546Дата окончания срока рассмотрения заявок Листы В95 АТ1Москва
Дата и время проведения
07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009396546Дата и время проведения Листы В95 АТ1Москва
Подведение итогов не позднее
16.09.2020 11:0016.09.2020 11:0016.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396546Подведение итогов не позднее Листы В95 АТ1Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листы В95 АТ1
Начальная цена
2 196 610,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000.00000
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