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    Главная / Торги / закупка криогенной арматуры

    закупка криогенной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 15:0025.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020279Дата и время окончания срока приема заявок закупка криогенной арматурыЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка криогенной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 08:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020279_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка криогенной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 15:00 GMT +325.08.2020 15:0025.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020279Дата и время окончания срока приема заявок закупка криогенной арматурыЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 15:0025.08.2020 15:0025.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020279Дата и время вскрытия заявок закупка криогенной арматурыЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 13:0026.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020279Подведение итогов не позднее закупка криогенной арматурыЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020279Подведение итогов не позднее закупка криогенной арматурыЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка криогенной арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/721742/name/5f476bf5f25f97.02483363

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинг 5082-1/4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Фитинг 5380 1/4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Прокладка плоская безасбестовая паронитовая для фланца DN 65 PN25 (ТИП: 01, Исполнение В, ГОСТ 33259-2015)."

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Прокладка плоская безасбестовая паронитовая для фланца DN 100 PN25 (ТИП: 01, Исполнение В, ГОСТ 33259-2015)."

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Вилка эл. ADR 15 PIN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Кабель электрический КГ-ХЛ 2х1.5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "БОЛТ М16 Х 80 DIN 931 А2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Гайка М16 DIN 934 А2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Шайба-гровер (пружинная) М16 DIN 127 A2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Рукав газовый lll-12-2.0 - трехслойный –диаметр внутр. 12мм- давление 2 Мпа"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Шайба М16 DIN 125 А2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Переходник внутренняя резьба G1/4 x елочка 12 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "ТРОЙНИК PEGAS ЕЛОЧКА ПОД ШЛАНГ 12 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "БОЛТ М16 Х 100 DIN 931 А2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Гайка М16 DIN 934 А2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Шайба-гровер (пружинная) М16 DIN 127 A2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "БОЛТ М20 Х 100 DIN 931 А2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Гайка М20 DIN 934 А2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Шайба-гровер (пружинная) М20 DIN 127 A2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Шайба М20 DIN 125 А2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Хомуты Зубр ЭКСПЕРТ нерж. сталь, просечная лента 8 мм, 13-26 мм, 5 шт. 37811-13-26-5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Переходник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Прокладка плоская безасбестовая паронитовая для фланца DN70/DN55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Головка соединительная для подключения тормозной системы прицепа WABCO 952 200 021 0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Головка соединительная для подключения тормозной системы прицепа WABCO 952 200 022 0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Штуцер переходник (елочка), М16 (наружная) * 1,5 под пластиковую трубку 12мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Штуцер переходник (елочка), М22 (наружная) * 1,5 под пластиковую трубку 12мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "БОЛТ М12 Х 90 DIN 931 А2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Гайка М12 DIN 934 А2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 30"

    "Шайба-гровер (пружинная) М12 DIN 127 A2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 31"

    "Шайба М12 DIN 125 А2"

    Кол-во: 40

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