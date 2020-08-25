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Номер извещения
ГП020279
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка криогенной арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 08:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка криогенной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 15:00 GMT +325.08.2020 15:0025.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020279Дата и время окончания срока приема заявок закупка криогенной арматурыЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 15:0025.08.2020 15:0025.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020279Дата и время вскрытия заявок закупка криогенной арматурыЧелябинск
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 13:0026.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020279Подведение итогов не позднее закупка криогенной арматурыЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка криогенной арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 40
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