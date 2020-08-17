Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020275 Уникальный номер закупки Номер закупки 32128 Наименование закупки Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128 Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР

Все закупки и тендеры УК КОЛМАР Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26 Контактный телефон +7 41147 9-71-85 Факс +7 495 662-39-98 Адрес электронной почты sljunin@kolmar.ru Ф.И.О. контактного лица Слюнин Александр Юрьевич Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru