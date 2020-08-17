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    Главная / Торги / Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128

    Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020275Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020275

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    32128

    Наименование закупки

    Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 07:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_по_заявке_№_32128.xlsx

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Карточка_предприятия_ООО_УК_Колмар.docx

    Типовая_форма_договора_поставки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 17:00 GMT +317.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020275Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 17:0031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020275Подведение итогов не позднее Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020275Подведение итогов не позднее Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для компьютерной техники для офиса в г. Нерюнгри по заявке № 32128

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель витая пара FTP 4х2х0.5 cat.5е"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Переходник DVI-VGA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Переходник HDMI-VGA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Картридж Epson 27XXL Black"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Картридж Epson 27XL MultiPack (C,M,Y)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Картридж EPSON T1301 black для B42WD черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Картридж EPSON T1304 yellow для B42WD желтый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Картридж EPSON T1303 magenta для B42WD красный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Картридж EPSON T1302 cyan для B42WD синий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Тонер Kyocera Mita KB06.1 банка 1кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Комплект проводной клавиатура и мышь"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Конектор 8P8C RJ-45 Cabeus под витую пару категория 5e универсальный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Плата материнская Сокет 1155"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Плата материнская Сокет 1151-v2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Процессор CPU Intel Core i3 SocKet 1151"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Процессор CPU Intel Core i5 SocKet 1151"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Процессор CPU Intel Core i5 SocKet 1151-v2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Процессор CPU Intel Core i3 SocKet 1151-v2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Кулер для процессора универсальный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Фильтр сетевой 6 розеток 5м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz"

    Кол-во: 10

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