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    Главная / Торги / Электродвигатели

    Электродвигатели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020274Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектродвигателиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020274

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    646

    Наименование закупки

    Электродвигатели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 07:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение_№1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    шильдик.jpg

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный_(15.10.2019).doc

    Приложение_№___Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП020274_Протокол_подведения_итогов..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-25

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимофеева Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020274Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектродвигателиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2020 15:0018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020274Подведение итогов не позднее ЭлектродвигателиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020274Подведение итогов не позднее ЭлектродвигателиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735833/name/5f6490336bcce5.94681069

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель П112 УА 180 кВт, 440 В, 445 А, возбуждение независимое 220В, фланец, с тахогенератором (с возбуждением 110 В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель ф. "SUBOTICA-YUGOSLAVIA" ZPDT-280S-6 (номер 161089) 72 кВт, Uстатор 380 В, I статор 140 А, cos ф 0,85 n 974 об/мин ротор фазный: Uрот 170 В Iрот 256 вес 3186 кг."

    Кол-во: 1

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