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Номер извещения
32009400735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Новогодние подарки» для нужд филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», АО «ЕТК», ООО «СТК», АО «РТС» (582/20)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Контактный телефон
+7 343 359-18-22
Факс
Адрес электронной почты
Elena.A.Shabanova@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабанова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Новогодние подарки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400735Дата и время окончания срока приема заявок Новогодние подаркиг. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400735Дата и время вскрытия заявок Новогодние подаркиг. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.10.2020 13:0005.10.2020 13:0005.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400735Подведение итогов не позднее Новогодние подаркиг. Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Новогодние подарки
Начальная цена
1 638 071,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 550.00000
Кол-во: 1175.00000
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