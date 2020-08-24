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    Главная / Торги / Выполнение работ по газоснабжению жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 2-я Уфалейская, д. 11.

    Выполнение работ по газоснабжению жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 2-я Уфалейская, д. 11.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:5924.08.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396414Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по газоснабжению жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 2-я Уфалейская, д. 11. ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009396414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по газоснабжению жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 2-я Уфалейская, д. 11.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.08.2020 07:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    317_Приложение_2_Локальная_смета_Уфалейская11.xlsx.xlsx

    317_Приложение_№_1_Проектная_документация.rar.rar

    317_Техническое_задание._НОВОЕ.docx.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Шаблон_договора_СМР_без_давальческих.docx.docx

    32009396414_itog_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Юридический адрес

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    Почтовый адрес

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Контактный телефон

    +7 902 898-53-62

    Факс

    +7 351 247-91-40

    Адрес электронной почты

    kolesnikov@gazcom74.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серадский Владимир Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по газоснабжению жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 2-я Уфалейская, д. 11.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396414Подведение итогов не позднее Выполнение работ по газоснабжению жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 2-я Уфалейская, д. 11. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по газоснабжению жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 2-я Уфалейская, д. 11.

    Начальная цена

    381 106,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Адрес местонахождения

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719095/name/5f43824fec96d7.10157617

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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