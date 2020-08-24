www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009396412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по газоснабжению жилого дома (до границы земельного участка). Челябинская область, Аргаяшский район, д. Метелево, ул. им Р.У. Кузыева, дом № 27.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 07:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
Почтовый адрес
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
Контактный телефон
+7 902 898-53-62
Факс
+7 351 247-91-40
Адрес электронной почты
kolesnikov@gazcom74.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серадский Владимир Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по газоснабжению жилого дома (до границы земельного участка). Челябинская область, Аргаяшский район, д. Метелево, ул. им Р.У. Кузыева, дом № 27.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396412Подведение итогов не позднее Выполнение работ по газоснабжению жилого дома (до границы земельного участка). Челябинская область, Аргаяшский район, д. Метелево, ул. им Р.У. Кузыева, дом № 27.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по газоснабжению жилого дома (до границы земельного участка). Челябинская область, Аргаяшский район, д. Метелево, ул. им Р.У. Кузыева, дом № 27.
Начальная цена
473 915,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Адрес местонахождения
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.