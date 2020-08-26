www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020272
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
техническое перевооружение системы электрического обогрева трубопроводов с заменой станции управления электрообогравом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 07:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-43
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Zherebyatyev.Oleg@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жеребятьев Олег Михайлович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое перевооружение системы электрического обогрева трубопроводов с заменой станции управления электрообогравом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 07:00 GMT +326.08.2020 07:0026.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020272Дата и время окончания срока приема заявок техническое перевооружение системы электрического обогрева трубопроводов с заменой станции управления электрообогравомНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 07:0026.08.2020 07:0026.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020272Дата и время вскрытия заявок техническое перевооружение системы электрического обогрева трубопроводов с заменой станции управления электрообогравомНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 06:0030.09.2020 06:0030.09.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020272Подведение итогов не позднее техническое перевооружение системы электрического обогрева трубопроводов с заменой станции управления электрообогравомНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое перевооружение системы электрического обогрева трубопроводов с заменой станции управления электрообогравом
Начальная цена
0,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.