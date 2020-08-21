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Номер извещения
ГП020341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту оборудования химводоочистки (бак аккумулятора воды) инв.№ 52927 (тепловая изоляция) согласно ТЗ для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Контактный телефон
+7 34792 4-09-33
Факс
+7 34792 4-09-33
Адрес электронной почты
olv@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Олег Львович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Выполнение работ по текущему ремонту оборудования химводоочистки (бак аккумулятора воды) инв.№ 52927 (тепловая изоляция) для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020341Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту оборудования химводоочистки (бак аккумулятора воды) инв.№ 52927 (тепловая изоляция) для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО». Челябинск
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 12:0003.09.2020 12:0003.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020341Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту оборудования химводоочистки (бак аккумулятора воды) инв.№ 52927 (тепловая изоляция) для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО». Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202003.09.2020 12:0003.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020341Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту оборудования химводоочистки (бак аккумулятора воды) инв.№ 52927 (тепловая изоляция) для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО». Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту оборудования химводоочистки (бак аккумулятора воды) инв.№ 52927 (тепловая изоляция) для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Начальная цена
181 912,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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