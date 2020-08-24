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    Главная / Торги / Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к ним.

    Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к ним.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020271Дата и время окончания срока приема заявок Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к нимНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020271

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к ним.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 06:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая_форма_поставки_ТМЦ_для_всех_закупок_(резиденты).docx

    Документация_на_запасные_части_к_компрессорам.doc

    ГП020271_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-67

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.CheKhlov@Korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чехлов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 13:00 GMT +324.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020271Дата и время окончания срока приема заявок Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к нимНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2020 13:0024.11.2020 13:0024.11.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020271Подведение итогов не позднее Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к нимНижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.11.202024.11.2020 13:0024.11.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020271Подведение итогов не позднее Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к нимНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компрессора КТ-6, КТ-7 и запасные части к ним

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/851632/name/602ce612d62866.91736659

    17.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОМПРЕССОР КТ-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОМПРЕССОР КТ-6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Прокладка медная 34.06.00.08-007"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Цилиндр ВД , 34.00.00.06-001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Цилиндр НД , 34.00.00.07-008"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Поршень низкого давления (КТ-6) 34.05.00.00-004 сб"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Поршень высокого давления (КТ-6) 34.08.00.00-005 сб"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Кольцо маслосъемное ЦНД 0 град КТ-6, 34.05.00.05-009"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Кольцо компрессионное ЦНД 0 град КТ-6, 34.05.00.04-002"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Клапан предохранительный, 34.10.05.00-005 сб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Сальник резиновый армированный, 100*125 1КТУ-1а-А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Сальник металлический, 90*125 1КТУ-1а-А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Насос масляный КТ-6, 34.13.00.00-001 сб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Прокладка м/у ЦВД и головкой, 34.00.00.02-003"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Прокладка м/у ЦНД и головкой, 34.00.00.03-000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Прокладка м/у ЦВД и блоком, 34.00.00.05-004"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Прокладка м/у головкой и холодильником, 34.00.00.12-004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Прокладка м/у блоком и крышкой передней, 34.01.00.05-001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Прокладка боковых крышек, 34.01.00.11-004"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Прокладка м/у головкой и крышкой, 34.06.00.07-000"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Пластина клапана большая, 34.06.01.03-018"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Пластина клапана малая, 34.06.01.04-015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Клапан нагнетательный, КТ 6.06.001 сб.2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Клапан всасывающий, КТ 6.06.002 сб.2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Коробка клапанная ЦНД в сборе, 34.06.00.05-001 сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Коробка клапанная ЦВД в сборе, 34.09.00.00-002 сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Холодильник в сборе, 34.10.00.07-000 сб"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Узел манометра 34.16.00.00-002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Пружина клапана 34.06.01.05-012"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Подшипник 318 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 6

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