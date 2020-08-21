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Номер извещения
ГП020276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка прибора для измерений электроэнергетических величин качества электрической энергии для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 05:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
+7 3842 71-95-28
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
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Поставка прибора для измерений электроэнергетических величин качества электрической энергии для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 11:00 GMT +321.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прибора для измерений электроэнергетических величин качества электрической энергии для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» Кемерово
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 11:0014.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020276Подведение итогов не позднее Поставка прибора для измерений электроэнергетических величин качества электрической энергии для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прибора для измерений электроэнергетических величин качества электрической энергии для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Начальная цена
322 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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