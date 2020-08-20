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Номер извещения
ГП020269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка углекислоты для нужд АО ХК Якутуглоль
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 04:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-15
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Denis.grabelnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Грабельников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка углекислоты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020269Дата и время окончания срока приема заявок Закупка углекислотыНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020269Дата и время вскрытия заявок Закупка углекислотыНерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.10.2020 12:0031.10.2020 12:0031.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020269Подведение итогов не позднее Закупка углекислотыНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка углекислоты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7.2
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