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Номер извещения
32009396221
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 03:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
ovsyannikov.d@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овсянников Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по уборке помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 17:00 GMT +325.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396221Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 03:0026.08.2020 03:0026.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396221Дата и время вскрытия заявок Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Подведение итогов не позднее
09.09.2020 10:0009.09.2020 10:0009.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396221Подведение итогов не позднее Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по уборке помещений
Начальная цена
1 001 614,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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