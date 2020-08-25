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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396221Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009396221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 24

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 03:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения__ОЗПэл_№24.xlsx

    Извещение_ОЗПэл_№24.doc.doc

    Техническое_задание__клининг_ДВ_2020_-2.docx

    ДоЗ_ОЗПэл_№24.docx.docx

    Итоговый_протокол_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ovsyannikov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овсянников Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по уборке помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 17:00 GMT +325.08.2020 17:0025.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396221Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 03:0026.08.2020 03:0026.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396221Дата и время вскрытия заявок Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2020 10:0009.09.2020 10:0009.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396221Подведение итогов не позднее Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 10:0009.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396221Подведение итогов не позднее Услуги по уборке помещенийХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по уборке помещений

    Начальная цена

    1 001 614,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726303/name/5f51c37c7da508.29544306

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая"

    Кол-во: 1.00000

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