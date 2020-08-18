www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020267
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ ЗЦ-07/20 на право заключения договора поставки мебели для Бизнес-зала «Лисицкий» Терминала С.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 21:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62
Факс
--
Адрес электронной почты
ms.volkov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Волков Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мебель
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020267Дата и время окончания срока приема заявок МебельМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020267Дата и время вскрытия заявок МебельМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020267Подведение итогов не позднее МебельМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мебель
Начальная цена
1 979 931,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.