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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт кровли
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.08.2020 20:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Машиностроителей, 4а
Почтовый адрес
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Машиностроителей, 4а
Контактный телефон
+7 34368 5-49-83
Факс
Адрес электронной почты
klient66@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тункина Оксана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт кровли
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 07:00 GMT +328.08.2020 07:0028.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020266Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли Верхняя Пышма
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП020266Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт кровли Верхняя Пышма
Дата и время проведения
01.09.2020 07:0001.09.2020 07:0001.09.2020 07:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП020266Дата и время проведения Ремонт кровли Верхняя Пышма
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 16:0001.09.2020 16:0001.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020266Подведение итогов не позднее Ремонт кровли Верхняя Пышма
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кровли
Начальная цена
6 100 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11
Все закупки и тендеры МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11
Адрес местонахождения
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Машиностроителей, 4а
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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