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Номер извещения
32009396129
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт мягкой кровли
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.08.2020 20:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620007, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 62, Прибалтийская
Почтовый адрес
620007, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 62, Прибалтийская
Контактный телефон
+7 343 252-04-23
Факс
Адрес электронной почты
klient66@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фефелова Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт мягкой кровли
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 22:00 GMT +327.08.2020 22:0027.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396129Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт мягкой кровли Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009396129Дата окончания срока рассмотрения заявок Капитальный ремонт мягкой кровли Екатеринбург
Дата и время проведения
01.09.2020 08:0001.09.2020 08:0001.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009396129Дата и время проведения Капитальный ремонт мягкой кровли Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 16:0001.09.2020 16:0001.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396129Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт мягкой кровли Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт мягкой кровли
Начальная цена
5 016 050,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 524
Все закупки и тендеры МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 524
Адрес местонахождения
620007, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 62, Прибалтийская
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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