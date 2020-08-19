www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009396138
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка опорно-поворотного устройства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
11.08.2020 20:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,
Почтовый адрес
105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1
Контактный телефон
+7 499 263-64-63
Факс
Адрес электронной почты
odpr@bmstu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лежнев Н Н
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка опорно-поворотного устройства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка опорно-поворотного устройства
Начальная цена
2 946 333,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Все закупки и тендеры МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Адрес местонахождения
105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,
105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.