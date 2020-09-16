Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020265 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРСПЕКТИВА

Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА Юридический адрес 119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69 Почтовый адрес 143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21 Контактный телефон +7 499 455-17-43 доб. 3028 Факс {} Адрес электронной почты EHafizova@regop.ru Ф.И.О. контактного лица Хафизова Елена Михайловна Место рассмотрения предложений Можайск Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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