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Номер извещения
ГП020265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 19:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
Почтовый адрес
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
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Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Можайск
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Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2020 18:00 GMT +316.09.2020 18:0016.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020265Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области».Можайск
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2020 18:0016.09.2020 18:0016.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020265Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области».Можайск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202028.09.2020 14:0028.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020265Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области».Можайск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по поставке оборудования и материалов, электромонтажных и пуско-наладочных работ в части системы контроля и управления доступом (СКУД) по объекту: «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕРСПЕКТИВА
Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА
Адрес местонахождения
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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