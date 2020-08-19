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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020264
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка аккумуляторных батарей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 19:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 317 56-10001 доб. 9127
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Andryusyuk@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андрюсюк Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 17:00 GMT +319.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020264Дата и время окончания срока приема заявок поставка аккумуляторных батарейСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 17:0019.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020264Дата и время вскрытия заявок поставка аккумуляторных батарейСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 23:5911.09.2020 23:5911.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020264Подведение итогов не позднее поставка аккумуляторных батарейСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 30
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