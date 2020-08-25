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Номер извещения
32009396025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ "МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Почтовый адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Контактный телефон
+7 8652 95-17-05
Факс
+7 8652 95-17-10
Адрес электронной почты
serzhantovaie@stavkraygaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сержантова Ирина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ставрополь, пр. Кулакова, 1а
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Выполнение работ по объекту "Модернизации системно-технической инфраструктуры для организации защищенных каналов связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:59 GMT +325.08.2020 11:5925.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396025Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту "Модернизации системно-технической инфраструктуры для организации защищенных каналов связи Ставрополь, пр. Кулакова, 1а
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 12:0025.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396025Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по объекту "Модернизации системно-технической инфраструктуры для организации защищенных каналов связи Ставрополь, пр. Кулакова, 1а
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 17:0028.08.2020 17:0028.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396025Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту "Модернизации системно-технической инфраструктуры для организации защищенных каналов связи Ставрополь, пр. Кулакова, 1а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объекту "Модернизации системно-технической инфраструктуры для организации защищенных каналов связи
Начальная цена
25 646 207,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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