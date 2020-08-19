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Номер извещения
ГП020261
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству поглощающих скважин №№ 1ПС, 2ПС, 3ПС, 4ПС, 5ПС, 6ПС, 7ПС Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
diana.berezovskaya@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовская Диана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по строительству поглощающих скважин №№ 1ПС, 2ПС, 3ПС, 4ПС, 5ПС, 6ПС, 7ПС Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020261Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству поглощающих скважин №№ 1ПС, 2ПС, 3ПС, 4ПС, 5ПС, 6ПС, 7ПС Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020261Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству поглощающих скважин №№ 1ПС, 2ПС, 3ПС, 4ПС, 5ПС, 6ПС, 7ПС Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020261Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству поглощающих скважин №№ 1ПС, 2ПС, 3ПС, 4ПС, 5ПС, 6ПС, 7ПС Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020261Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству поглощающих скважин №№ 1ПС, 2ПС, 3ПС, 4ПС, 5ПС, 6ПС, 7ПС Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству поглощающих скважин №№ 1ПС, 2ПС, 3ПС, 4ПС, 5ПС, 6ПС, 7ПС Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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