Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).

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Не указан

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Требования к документации

117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ботинки кожаные с жестким подноском (для руководителей и специалистов) вариант 1 (мужские)" Кол-во: 110

"Позиция 2" "Ботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов вариант 2 (женские)" Кол-во: 20

"Позиция 3" "Ботинки кожаные с жестким подноском для сварщиков" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Жилет сигнальный (повышенной видимости 2 класса защиты) оранжевый" Кол-во: 650

"Позиция 6" "Каска защитная белая, с подбородочным ремешком" Кол-во: 200

"Позиция 7" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (Костюм мужской летний для сварщика «Марс»)" Кол-во: 31

"Позиция 8" "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (муж) "Дунай"" Кол-во: 160

"Позиция 9" "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (муж) "Сити"" Кол-во: 260

"Позиция 10" "Куртка-ветровка для ИТР (муж)" Кол-во: 115

"Позиция 11" "Очки закрытые для газорезчика" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Очки защитные открытого типа с прозрачной линзой" Кол-во: 2000

"Позиция 13" "Очки защитные открытого типа с серой линзой" Кол-во: 1000

"Позиция 14" "Перчатки - краги спилковые для сварщиков Восточные тигры (ЛЕТНИЕ)" Кол-во: 200

"Позиция 15" "Плащ/костюм влагозащитный (муж)" Кол-во: 1503