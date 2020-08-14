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    Главная / Торги / Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).

    Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 17:3014.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020259Дата и время окончания срока приема заявок Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020259

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-353

    Наименование закупки

    Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Форма_КП.xlsx

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ГП020259_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1487

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    GolovkinSV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головкин Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 17:30 GMT +314.08.2020 17:3014.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020259Дата и время окончания срока приема заявок Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 17:3031.08.2020 17:3031.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020259Подведение итогов не позднее Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:3031.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020259Подведение итогов не позднее Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка летней Спецодежды и СИЗ (с доставкой до Новосибирска).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724699/name/5f4f2f4b359424.98038882

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (для руководителей и специалистов) вариант 1 (мужские)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для руководителей и специалистов вариант 2 (женские)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для сварщиков"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для рабочих"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Жилет сигнальный (повышенной видимости 2 класса защиты) оранжевый"

    Кол-во: 650

    "Позиция 6"

    "Каска защитная белая, с подбородочным ремешком"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (Костюм мужской летний для сварщика «Марс»)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 8"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (муж) "Дунай""

    Кол-во: 160

    "Позиция 9"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (муж) "Сити""

    Кол-во: 260

    "Позиция 10"

    "Куртка-ветровка для ИТР (муж)"

    Кол-во: 115

    "Позиция 11"

    "Очки закрытые для газорезчика"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Очки защитные открытого типа с прозрачной линзой"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Очки защитные открытого типа с серой линзой"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Перчатки - краги спилковые для сварщиков Восточные тигры (ЛЕТНИЕ)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Плащ/костюм влагозащитный (муж)"

    Кол-во: 1503

    "Позиция 16"

    "Щиток РОСОМ3 ВИЗИОН линза прозрачная"

    Кол-во: 200

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