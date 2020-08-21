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Номер извещения
32009395931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция встроенной трансформаторной подстанции ТП-10828 для энергоснабжения инженерно-лабораторного корпуса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1
Контактный телефон
+7 499 972-90-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@agat-roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпов Вячеслав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры
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Реконструкция встроенной трансформаторной подстанции ТП-10828 для энергоснабжения инженерно-лабораторного корпуса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 11:00 GMT +321.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395931Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция встроенной трансформаторной подстанции ТП-10828 для энергоснабжения инженерно-лабораторного корпусаМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 11:0021.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395931Дата и время вскрытия заявок Реконструкция встроенной трансформаторной подстанции ТП-10828 для энергоснабжения инженерно-лабораторного корпусаМосква
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 23:5925.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395931Подведение итогов не позднее Реконструкция встроенной трансформаторной подстанции ТП-10828 для энергоснабжения инженерно-лабораторного корпусаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция встроенной трансформаторной подстанции ТП-10828 для энергоснабжения инженерно-лабораторного корпуса
Начальная цена
5 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
29 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
Все закупки и тендеры АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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