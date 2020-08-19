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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009395883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178
Почтовый адрес
140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 1276
Факс
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Адрес электронной почты
anekrasov@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Некрасов Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Коломна
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудованияКоломна
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 10:0019.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395883Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудованияКоломна
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования
Начальная цена
1 096 345,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МПК КОЛОМЕНСКИЙ
Все закупки и тендеры МПК КОЛОМЕНСКИЙ
Адрес местонахождения
140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 28.00000
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