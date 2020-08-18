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Номер извещения
ГП020255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка автомобильных ламп Приморский край, г. Артём.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Почтовый адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Контактный телефон
+7 919 558-85-38
Факс
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Адрес электронной почты
a.sizov@trgs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ламп автомобильных. Базис поставки: Приморский край, г. Артем.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 12:00 GMT +318.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020255Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ламп автомобильных. Базис поставки: Приморский край, г. Артем.Москва
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 17:3020.08.2020 17:3020.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020255Подведение итогов не позднее Закупка ламп автомобильных. Базис поставки: Приморский край, г. Артем.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ламп автомобильных. Базис поставки: Приморский край, г. Артем.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПО ТРАНСГАЗ
Все закупки и тендеры ПО ТРАНСГАЗ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
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