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Номер извещения
ГП020252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 18:00 GMT +301.09.2020 18:0001.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020252Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматурыМосква
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 18:0003.09.2020 18:0003.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020252Подведение итогов не позднее Поставка арматурыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 509
Кол-во: 9
Кол-во: 70
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Кол-во: 15
Кол-во: 9864
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