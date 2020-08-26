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Номер извещения
ГП020247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
11.08.2020 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 90235
Факс
--
Адрес электронной почты
Eduard.Protasevich@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Протасевич Эдуард Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 1. Лот 1 – поставка электроустановочных изделий;
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202029.09.2020 17:0029.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020247Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 1. Лот 1 – поставка электроустановочных изделий;Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 1. Лот 1 – поставка электроустановочных изделий;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 2. Лот 2 – поставка ламп;
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.09.202029.09.2020 17:0029.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020247Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 2. Лот 2 – поставка ламп;Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 2. Лот 2 – поставка ламп;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 3. Лот 3 – поставка светильников светодиодных;
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202029.09.2020 17:0029.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020247Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 3. Лот 3 – поставка светильников светодиодных;Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 3. Лот 3 – поставка светильников светодиодных;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 4. Лот 4 – поставка светильников светодиодных (дизайнерских);
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202029.09.2020 17:0029.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020247Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 4. Лот 4 – поставка светильников светодиодных (дизайнерских);Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроустановочных изделий и материалов, ламп, светильников и аккумуляторных батарей для нужд Банка ГПБ (АО)» в 5-ти лотах: 4. Лот 4 – поставка светильников светодиодных (дизайнерских);
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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