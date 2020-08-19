099-ЗЦ-2020_Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020246 Уникальный номер закупки Номер закупки 099-ЗЦ-2020 Наименование закупки 099-ЗЦ-2020_Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3387 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Голобородова Ольга Викторовна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru