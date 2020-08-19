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Номер извещения
ГП020246
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
099-ЗЦ-2020_Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3387
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голобородова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020246Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020246Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 16:0030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020246Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.202030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020246Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта: "Газопровод-шлейф от КГС № U53 до УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство Ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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