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    Главная / Торги / Продажа отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм.

    Продажа отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020251Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение минимальной партии 87 000 тонн отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм. с вывозом с карьерного поля (Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона,1) в течении 45 календарных дней при условии осуществления 100% предоплаты.Белогорский р-нПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм.

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона,1

    Номер извещения

    ГП020251

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Предмет договора

    Приобретение минимальной партии 87 000 тонн отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм. с вывозом с карьерного поля (Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона,1) в течении 45 календарных дней при условии осуществления 100% предоплаты.

    Начальная цена

    64.8

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-08-2020 16:52 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_Коммерческое_предложение.docx

    2_Протокол_испытаний_материал_песчаный_0-5_19.03.2020.pdf

    3_Протокол_испытаний_отсев_дробления_0-5_19.03.2020.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Очистка карьерного поля.

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Юридический адрес

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Контактный телефон

    +7 978 857-38-83

    Адрес электронной почты

    stolbovojay_bv@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобов Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Белогорский р-н

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Колобов Сергей Иванович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    stolbovojay_bv@sodaplant.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 978 857-38-83

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Приобретение минимальной партии 87 000 тонн отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм. с вывозом с карьерного поля (Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона,1) в течении 45 календарных дней при условии осуществления 100% предоплаты.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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