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Наименование процедуры
Продажа отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм.
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона,1
Номер извещения
ГП020251
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Предмет договора
Приобретение минимальной партии 87 000 тонн отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм. с вывозом с карьерного поля (Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона,1) в течении 45 календарных дней при условии осуществления 100% предоплаты.
Начальная цена
64.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-08-2020 16:52 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Очистка карьерного поля.
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Юридический адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Контактный телефон
+7 978 857-38-83
Адрес электронной почты
stolbovojay_bv@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобов Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Белогорский р-н
Контактное лицо продавца/инициатора
Колобов Сергей Иванович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
stolbovojay_bv@sodaplant.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 978 857-38-83
Адрес местонахождения продавца/инициатора
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Приобретение минимальной партии 87 000 тонн отсева дробления фракции 0 - 5 мм/материала песчаного фракции 0 - 5 мм. с вывозом с карьерного поля (Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона,1) в течении 45 календарных дней при условии осуществления 100% предоплаты.
Требования, предъявляемые к Участнику
нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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