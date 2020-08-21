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Номер извещения
32009395566
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по ремонту вакуумной электропечи СЭВ 5,5/11,5 И2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
tender91@mcc.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мосина Валентина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение работ по ремонту вакуумной электропечи СЭВ 5,5/11,5 И2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 09:00 GMT +321.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395566Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту вакуумной электропечи СЭВ 5,5/11,5 И2 Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 09:0121.08.2020 09:0121.08.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395566Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по ремонту вакуумной электропечи СЭВ 5,5/11,5 И2 Москва
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 14:0027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395566Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту вакуумной электропечи СЭВ 5,5/11,5 И2 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по ремонту вакуумной электропечи СЭВ 5,5/11,5 И2
Начальная цена
370 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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