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Номер извещения
32009396673
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот № 1 – Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027). Лот № 2 – Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006). Лот № 3 – Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
12.08.2020 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
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Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396673Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 11:0025.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396673Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396673Подведение итогов не позднее Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396673Подведение итогов не позднее Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027)
Начальная цена
362 686,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396673Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 11:0025.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396673Дата и время вскрытия заявок Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396673Подведение итогов не позднее Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396673Подведение итогов не позднее Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006)
Начальная цена
320 902,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396673Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 11:0025.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396673Дата и время вскрытия заявок Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396673Подведение итогов не позднее Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396673Подведение итогов не позднее Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003)
Начальная цена
163 656,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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