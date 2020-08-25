Лот № 1 – Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027). Лот № 2 – Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006). Лот № 3 – Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009396673 Уникальный номер закупки Номер закупки 272/2020, 268/2020, 271/2020 Наименование закупки Лот № 1 – Ремонт помещений Дирекции по персоналу в здании АБК по ул. Театральная,44 (замена окон). Инв.№7601017А - Здание проходной ул. Театральная,44 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.006.0000027). Лот № 2 – Ремонт кровли гаража в п. Крутая Горка ул. Полтавцева,2 Инв. №10086А Котельная НФС м-р Крутая Горка, улПолтавцева,2 для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.008.0000006). Лот № 3 – Ремонт участка коллектора Д=800 мм по пр. Мира. Инв. №3012416А к-я напор. к-р от гл. ст. перекачки до пр. Мира для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр 2020.010.003.0000003) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_о_закупке_МИ.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова И. А. Место рассмотрения предложений 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал» Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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