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Номер извещения
32009395646
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования системы хранения данных "под ключ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 16:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Почтовый адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Контактный телефон
+7 4842 70-18-54
Факс
+7 4842 70-18-52
Адрес электронной почты
eep@ksk.kaluga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Калуга
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы системы хранения данных "под ключ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы системы хранения данных "под ключ"
Начальная цена
1 330 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Адрес местонахождения
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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