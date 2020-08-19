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    Главная / Торги / Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.

    Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009395517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.08.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_топливные_карты.docx

    Протокол_365_РКЗ_19.08.2020_Итоги_Топливо_по_картам_1з.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 223-14-49

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Юлия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 07:00 GMT +319.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395517Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395517Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.

    Начальная цена

    63 636 310,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    318 181,55 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    318 181,55

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714065/name/5f3cf2b2c92941.58750099

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г."

    Кол-во: 1.00000

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