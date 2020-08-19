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Номер извещения
32009395517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-49
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горячева Юлия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
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Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 07:00 GMT +319.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395517Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395517Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.
Начальная цена
63 636 310,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
318 181,55 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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