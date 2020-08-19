Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009395517 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка автомобильного топлива по топливным картам через сеть АЗС для обеспечения автотранспорта ЛИБ «Байконур» на период сентябрь 2020 г. – август 2023 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон +7 495 223-14-49 Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты zakupki-center@khrunichev.ru Ф.И.О. контактного лица Горячева Юлия Валентиновна Место рассмотрения предложений 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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