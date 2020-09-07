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Номер извещения
ГП020254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка специальной техники (трактор уборочный с цистерной-заправщиком). (КПО «Храброво»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
Почтовый адрес
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
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Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Можайск
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Поставка специальной техники (трактор уборочный с цистерной-заправщиком) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2020 15:00 GMT +307.09.2020 15:0007.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники (трактор уборочный с цистерной-заправщиком) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)Можайск
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2020 15:0007.09.2020 15:0007.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020254Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной техники (трактор уборочный с цистерной-заправщиком) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)Можайск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.10.202009.10.2020 14:0009.10.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020254Подведение итогов не позднее Поставка специальной техники (трактор уборочный с цистерной-заправщиком) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)Можайск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной техники (трактор уборочный с цистерной-заправщиком) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕРСПЕКТИВА
Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА
Адрес местонахождения
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
46.61
28.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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