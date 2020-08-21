www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009395641
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к буровой установке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Почтовый адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
{}
Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к буровой установке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к буровой установке г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395641Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к буровой установке г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 15:0025.08.2020 15:0025.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395641Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к буровой установке г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к буровой установке
Начальная цена
506 459,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗРЕМОНТ
Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ
Адрес местонахождения
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.