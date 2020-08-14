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    Главная / Торги / Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ

    Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020241Дата и время окончания срока приема заявок Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№1_(Поручение_экспедитору).xls

    Приложение_№2_(Экспедиторская_расписка).xlsx

    Приложение_№3_(Складская_расписка).xlsx

    Приложение_№4_(Акт).doc

    Приложение_№5_(данные_уполномоченных_представителей).doc

    200626_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_(ГПБ__ФМО__КПП)_с_ОП.ред.ДА.docx

    200702_Договор_транспортной_экспедиции_ред.1.4.1.doc

    ТЗ_наППР_и_хранение_на_Усть-Пера.docx

    форма_КП.xlsx

    Информационная_карта_запроса_предложения_(ПРР_и_хранение).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1496

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    VanteevaKA@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вантеева Кристина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 15:00 GMT +314.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020241Дата и время окончания срока приема заявок Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020241Подведение итогов не позднее Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020241Подведение итогов не позднее Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выгрузка вагона "

    Кол-во: 2700

    "Позиция 2"

    "Хранение"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 3"

    "Перевозка груза ж/д станция Усть-Пера - Амурская обл. Свободненский р-н 4 км от пос.Черниговка"

    Кол-во: 2700

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