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Номер извещения
ГП020241
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1496
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
VanteevaKA@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вантеева Кристина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 15:00 GMT +314.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020241Дата и время окончания срока приема заявок Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020241Подведение итогов не позднее Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020241Подведение итогов не позднее Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2700
Кол-во: 2700
Кол-во: 2700
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