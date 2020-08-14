Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020241 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Раскредитовка перевозочных документов, подача вагона, выгрузка арматуры из вагона на автомобиль Исполнителя на ж/д станции Усть-Пера, Свободненский р-он, Амурская область; автодоставка Груза до склада Исполнителя, очистка вагона от реквизита, уборка вагона. Хранение Груза на открытой площадке Исполнителя. Перевозка арматуры до склада Заказчика по маршруту: ж/д станция Усть-Пера – Амурская обл., Свободненский р-он, 4 км от пос. Черниговка склад АГПЗ Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ

Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ Юридический адрес 121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97 Контактный телефон +7 495 649-30-67 доб. 1496 Факс +7 495 649-30-67 Адрес электронной почты VanteevaKA@promstroi-group.ru Ф.И.О. контактного лица Вантеева Кристина Андреевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru