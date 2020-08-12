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Номер извещения
ГП020235
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ликвидация 4-х водозаборных скважин на Усть – Ямсовейском участке недр
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-01
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Dmitruk.Aleksandr@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитрук Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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•Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 13:00 GMT +312.08.2020 13:0012.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020235Дата и время окончания срока приема заявок •Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 13:0012.08.2020 13:0012.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020235Дата и время вскрытия заявок •Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 13:0031.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020235Подведение итогов не позднее •Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020235Подведение итогов не позднее •Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами. Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
•Составление проекта на ликвидацию 4-х водозаборных скважин и согласование его в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯМАЛНЕДРА) г. Салехард; • Расконсервация и ликвидация 4-х водозаборных скважин, составление Актов; • Подготовка пакета документов для досрочного прекращения лицензии на право пользования недрами.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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